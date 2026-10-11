Сбой «Яндекса» не повлиял на работу аэропорта Внуково

Международный аэропорт Внуково не зафиксировал нарушений в работе своих систем на фоне сбоев сервисов «Яндекса». Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Пассажирам, которые не могут вызвать такси через «Яндекс Go», предложили воспользоваться другими вариантами поездки.

Добраться до Внукова можно и на общественном транспорте. Станция метро «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии ведет непосредственно в терминал. От Киевского вокзала раз в час отправляется электропоезд, который доезжает до аэропорта за 33 минуты.

Кроме того, пассажирам доступны автобусы от станций метро «Саларьево» и «Филатов Луг», а также от станций МЦД-4 «Толстопальцево» и «Переделкино» и станции МЦД-1 «Одинцово». Ночной автобус Н11 курсирует до станции метро «Китай-город» с 23:30 до 04:30.

Ранее стало известно, что дата-центр «Яндекса» во Владимире получил повреждения и полностью остановил работу.