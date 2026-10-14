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    В России уже зафиксировали первые в этом сезоне 30-градусные морозы

    Синоптик Шувалов: на Чукотке и в Якутии ударили 30-градусные морозы

    Фото: РИА «Новости»

    Первые 30-градусные морозы уже пришли в некоторые регионы России. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    Сильнее всего похолодало на Чукотке, в Магаданской области и Якутии. Там в отдельных населенных пунктах ночью столбики термометров опускаются до -27 градусов. Местами синоптики уже зафиксировали первые 30-градусные морозы.

    По словам Шувалова, в ближайшие три дня похолодание до -6 градусов ожидается в Томске, Красноярске и на севере Иркутской области.

    Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что первый снег может выпасть в Москве уже в конце октября.

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