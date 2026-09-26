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    Москвичам пообещали, что сухая и теплая погода сохранится до конца сентября

    В Москве и Подмосковье до конца сентября ожидаются сухие и солнечные дни. Днем воздух прогреется до +14…+19 градусов, сообщает Sputnik.

    Главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что с субботы погоду в столичном регионе определяет антициклон. В выходные ожидается переменная облачность.

    Ночью температура в Москве составит +7…+9 градусов, в Подмосковье местами опустится до +5…+6. Днем благодаря солнцу и южному ветру воздух прогреется до +16…+19 градусов — на 3–4 градуса выше нормы.

    По прогнозу Поздняковой, антициклон сохранит влияние и на следующей неделе. Ночи станут прохладнее: в области температура может опуститься до +4 градусов, в Москве — до +6…+8. Днем до конца сентября ожидается +14…+19 градусов, примерно на 3 градуса выше климатической нормы.

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