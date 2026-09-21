Песков предупредил о затяжном характере информационных войн

Информационные войны и фейки будут только развиваться из-за сложных трансформаций в мире. Об этом предупредил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на медиафоруме Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана, его слова привело РИА «Новости» .

По словам Пескова, сейчас весь мир переживает непростой период — и в политике, и в экономике, и в международных отношениях.

«Мировым агентствам приходится сталкиваться с беспрецедентными вызовами», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

С одной стороны, эти испытания связаны с высокими темпами развития технологий, с другой — с последствиями информационных войн. Непрекращающиеся фейки потребуют огромных усилий от всех мировых информагентств, чтобы они могли сохранить свой профессиональный подход и эталонный уровень правдивости.

Ранее Песков указал на попытки Украины сорвать выборы в России, которые не дали никакого результата.