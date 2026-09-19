Отопительный сезон в Москве может начаться с 15 по 20 октября

Из-за теплой осени отопительный сезон в Москве может начаться на одну-две недели позже. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По климату обычно „коммунальная“ осень наступает в Москве с 5 октября и далее», — напомнил он.

«Коммунальная» осень наступает, когда среднесуточная температура держится на уровне +8 градусов или ниже в течение пяти дней подряд. С учетом прогноза на октябрь, старт отопительного сезона может сдвинуться — батареи начнут греть примерно с 15 по 20 числа второго осеннего месяца.

Ранее в Подмосковье запустили пробные топки перед началом отопительного сезона.