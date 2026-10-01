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    Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Халмер»﻿

    Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении в сети «Интернет» рекламы услуг по доставке воды с признаками нарушения Закона о рекламе.

    По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «Халмер» возбуждено дело по признакам нарушения пункта 20 части 3 статьи 5 Закона о рекламе, выразившимся в указании не соответствующих действительности сведений о продавце рекламируемого товара.

    В случае установления вины компании ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

    Интересно

    В соответствии с пунктом 20 части 3 статьи 5 Закона о рекламе недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения об изготовителе или продавце рекламируемого товара.

    Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

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