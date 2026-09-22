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    Спидометр для хомяка и капризы покупателей: истории из ПВЗ, которые нас характеризуют

    ChatGPT
    Фото: ChatGPT

    Пункты выдачи заказов давно перестали быть местом, куда человек просто приходит за посылкой. Иногда это театр абсурда и клуб по интересам, а визит в него — повод устроить скандал из-за упаковки. Самые странные истории из ПВЗ и ответ на вопрос, можно ли их считать чуть ли не новой энциклопедией русской жизни, — в материале 360.ru.

    Что происходит в пунктах выдачи заказов

    Поведение и сотрудников, и клиентов пунктов выдачи заказов нередко становится поводом для обсуждения. Что-то попадает в поле зрения прессы, другие истории публикуют сами работники ПВЗ в околопрофильных телеграм-каналах.

    Скандалы и нелепые ситуации в ПВЗ

    Фото: РИА «Новости»

    Смешные истории из пунктов выдачи

    Не связанные с конфликтами и действительно забавные случаи тоже есть, и они свидетельствуют, что смелых, отзывчивых и любознательных людей вокруг немало.

    Фото: РИА «Новости»

    ПВЗ как поле социальной коммуникации

    Социолог Анна Очкина в беседе с 360.ru отметила, что работающие в пунктах выдачи заказов люди получают очень богатый социальный опыт.

    «Можно целый сериал снимать. <…> Приходят люди с разными историями, по-разному одеты и так далее», — сказала она.

    Однако говорить о том, что ПВЗ стали неким полем социального смешения или коммуникации, по словам специалиста, не приходится.

    Сейчас, мне кажется, все довольно сильно рационализировалось. Люди привыкли, что у них есть параллельное общение в телефоне, в гаджетах, и гораздо реже заговаривают в очередях, на остановках, в лифте.

    Анна Очкина

    Тем не менее поведение людей в пунктах выдачи может показать, как формируется культура повседневности.

    «Например, я всегда заказываю ровно столько, сколько нужно. И стараюсь не заказывать то, что придется мерить. А люди с удовольствием примеряют, очень многое отправляют назад», — подчеркнула Очкина.

    Потребление, по ее словам, становится одним из способов личной реализации. И хотя до серьезного портрета общества в таких наблюдениях далеко, все равно получается небольшой срез.

    Фото: РИА «Новости»

    Как объяснить разное поведение людей в ПВЗ

    Спонтанные проявления добра в ПВЗ социолог объяснила проявлением настроения или просто хорошего человеческого отношения.

    Я склонна думать, что это не столько социальное явление, сколько импульсивное поведение. И наблюдать такое всегда крайне приятно.

    Скандалы она тоже отнесла к неспецифическим социально-психологическим явлениям, с которыми есть шанс столкнуться где угодно. Однако заметила, что зачастую человек путает пространство виртуального и личного общения.

    «По моим ощущениям и прошлому опыту, это та же тенденция дистанцирования людей друг от друга. То, что социологи часто называют атомизацией общества, некоего распада на молекулы семьи. <…> Мы стараемся воспитывать детей как личностей, которые уважают себя, но иногда это выливается в совершенно неподобающее поведение», — заключила Очкина.