Спидометр для хомяка и капризы покупателей: истории из ПВЗ, которые нас характеризуют

Пункты выдачи заказов давно перестали быть местом, куда человек просто приходит за посылкой. Иногда это театр абсурда и клуб по интересам, а визит в него — повод устроить скандал из-за упаковки. Самые странные истории из ПВЗ и ответ на вопрос, можно ли их считать чуть ли не новой энциклопедией русской жизни, — в материале 360.ru.

Клиентка отказалась брать заказ из рук девушки, потому что у нее были татуировки. Объяснять свою позицию капризная дама отказалась, в итоге пришлось при ней же передать покупку через стоявшего рядом мужчину.

Сотрудница ПВЗ поделилась историей о том, как клиент всячески оскорблял ее в ходе спора о заводской упаковке товара. По словам девушки, ее назвали дурой и обезьяной, а потом неадекватный мужчина пошел за ней на склад и плюнул в лицо. «Самоутверждаешься за счет меня, сидишь... Маленький человек на маленьком месте», — заявил дебошир.

Молодому человеку вынесли бракованный товар из примерочной, а когда сотрудник ПВЗ объяснил все правила, недовольная женщина принялась снимать его на телефон, потом взяла со стола нож и попыталась напасть.

В одном из ПВЗ клиент пытался вырвать посылку из рук сотрудницы, чтобы рассмотреть товар до оплаты, хотя у него стоял запрет на осмотр. Ему предложили отказаться от покупки, но мужчина дернул коробку так, что у девушки потом сошел ноготь, чуть не разбил дверь и грозился разделаться с ней после смены.

Поведение и сотрудников, и клиентов пунктов выдачи заказов нередко становится поводом для обсуждения. Что-то попадает в поле зрения прессы, другие истории публикуют сами работники ПВЗ в околопрофильных телеграм-каналах.

Клиент заказал спидометр на велосипед, но сначала проверил его на колесе для хомяка и опубликовал отзыв: «А вы знали, что джунгарский хомячок может в колесе за ночь пробежать 18 километров со средней скоростью 3,1 километра в час и ускорением до 4,8 километра в час. Я офигел!» Его рассказом все умилились.

Палец двухлетнего ребенка застрял в игрушке и сильно опух, а работница пункта выдачи решила не ждать МЧС и сама помогла освободить мальчика: он остался целым и невредимым, спасительницу поблагодарили за решительность.

Молодая женщина с дочкой зашла за заказом под закрытие пункта, долго извинялась и разулась — не хотела пачкать только что вымытый пол. «Это теперь моя любимая клиентка», — отозвалась о ней сотрудница ПВЗ.

«Приходил мужик с просьбой обмерить обхват головы. Пришлось мерить», — описали в одном из ПВЗ свой обычный день.

Выдача заказа с маркетплейса едва не закончилась инфарктом из-за паука, причем не только для работников ПВЗ. «Там здоровенный, размером почти с мою руку. Сидит на противоположном конце коробки. <…> Такого здоровенного никогда в жизни не видела», — рассказала работающая на точке девушка. Сын клиентки вынес паука на улицу и признался, что, «если бы такого у себя нашел, переехал бы».

Пожилая посетительница ПВЗ пыталась купить там водку. Когда сотрудница вежливо отказала, напомнив, что «это не магазин», старушка посетовала на нежданных гостей, больные ноги и спросила: «Вино хотя бы есть?» Ушла она, конечно, разочарованной.

Не связанные с конфликтами и действительно забавные случаи тоже есть, и они свидетельствуют, что смелых, отзывчивых и любознательных людей вокруг немало.

ПВЗ как поле социальной коммуникации

Социолог Анна Очкина в беседе с 360.ru отметила, что работающие в пунктах выдачи заказов люди получают очень богатый социальный опыт.

«Можно целый сериал снимать. <…> Приходят люди с разными историями, по-разному одеты и так далее», — сказала она.

Однако говорить о том, что ПВЗ стали неким полем социального смешения или коммуникации, по словам специалиста, не приходится.