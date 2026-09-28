Стилист назвал модные головные уборы сезона-2026/2027

Осенью головной убор станет не только защитой от холода, но еще и важной деталью образа. Как подобрать стильный аксессуар для прохладных дней, 360.ru рассказала стилист, дизайнер и основатель бренда by SKOROKHODOVA Анна Скороходова.

Скороходова предложила выбирать аксессуар с учетом погоды: легкие модели подойдут для первой осенней прохлады, а более теплые — для периода заморозков.

«Если мы на градуснике видим +14 градусов и ниже, это уже сигнал. Однако эстетика меняется. Если раньше мы ждали настоящих холодов ради объемных моделей, то этой осенью легкие косынки, кепи и другие головные уборы носятся уже при плюсовой температуре, а плотные ушанки вступают в игру строго с первыми заморозками», — рассказала стилист.

Для зимнего периода дизайнер посоветовала выразительные модели: меховую ушанку с длинным ворсом, свободную балаклаву крупного силуэта и объемную шапку крупной вязки. По словам Скороходовой, такие аксессуары привлекут к себе внимание и возьмут на себя роль главного стильного акцента.

При какой погоде пора начинать носить головной убор и чем грозит его отсутствие в период осенней непогоды, — читайте в материале 360.ru.