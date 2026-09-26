В Подмосковье 27 сентября пройдет XV Елисаветинский крестный ход

В воскресенье, 27 сентября, в имении «Ильинское-Усово» в Московской области пройдет XV Елисаветинский крестный ход. Его приурочили к празднику Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, сообщили в Одинцовской епархии Русской православной церкви.

Также мероприятие состоится в связи с другими памятными датами: 130-летием коронации Николая II и Александры Федоровны, 135-летием принятия великой княгиней Елизаветой Федоровной православия и 135-летием назначения великого князя Сергея Александровича московским генерал-губернатором.

Молитвенное шествие начнется в 12:30 у храма Ильи Пророка в селе Ильинском. Участники пройдут в сторону Усова, переправятся через Москву-реку по понтонному мосту и на плотах, после чего продолжат путь к храму Спаса Нерукотворного Образа.

После крестного хода для паломников организуют молебен, общую трапезу, выставку и показ документальных фильмов.

Ранее общегородской молебен прошел в Серпухове.