360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Арсфин»

    Ранее в Управление поступило обращение заявителя о направлении на его абонентский номер СМС-сообщений с рекламой финансовых услуг.

    По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «Арсфин» возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

    В случае установления вины общества ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

    Интересно

    Согласно части 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.

    Согласно части 4.1 статьи 14.3 КоАП нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.

    Читайте также

    Во Франции полиция применила слезоточивый газ против протестующих школьников

    Суд в Донецке приговорил блогера Монтян* к полутора годам лишения свободы

    Сомелье рассказал о способах защиты дорогого вина от подделок

    Слишком богат для обычных алиментов: как дело Сафонова попало в Конституционный суд

    РИА «Новости», соцсети Анастасии Казачек

    В РПЦ осудили идею захоронения урн с прахом питомцев у могил людей

    Почти треть россиян не кладут трубку даже при подозрительном звонке

    «Из-за деградации». Ивана Золо задержали в Донецке

    стоп-кадр видео

    В Ленобласти лиса едва не задохнулась из-за брошенного в лесу пакета с объедками

    Власти Забайкалья объявили режим повышенной готовности из-за угрозы ящура

    В Соцфонде раскрыли, на сколько увеличатся пенсии по старости в 2027 году

    С борта ледокола «Арктика» впервые озвучили тифлокомментарий для незрячих

    пресс-служба фонда «Искусство, наука и спорт».

    Названо самое уютное место на МКС