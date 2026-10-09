Власти Забайкалья объявили режим повышенной готовности из-за угрозы ящура

Власти Забайкальского края объявили режим повышенной готовности из-за риска распространения ящура из соседних стран. Об этом губернатор Александр Осипов сообщил в канале на платформе «Макс» .

Губернатор поручил ветеринарной службе повторно привить скот от ящура в 12 приграничных округах и заранее подготовиться к возможным вспышкам, чтобы не допустить распространения болезни.

«По данным ВОЗЖ, в сопредельных странах вспышки ящура. Чтобы болезнь не пришла к нам, с 8 октября 2026 года в Забайкальском крае вводим режим повышенной готовности», — сообщил Осипов.

Главы округов ограничат выпас животных в десятикилометровой зоне у границы, а на остальной территории сделают его организованным. Также местным властям рекомендовали обновить хозяйственные книги и рассказать жителям о мерах профилактики.

Владельцам животных также посоветовали контролировать выпас, приглашать ветеринаров для осмотра и вакцинации, а о падеже или массовом заболевании сразу сообщать специалистам.

Ранее на Щелковском биокомбинате начали модернизацию производственного корпуса для выпуска вакцины против ящура. После завершения работ мощности предприятия вырастут на 67 миллионов доз инактивированного препарата в год.