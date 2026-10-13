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    Почти треть россиян не кладут трубку даже при подозрительном звонке

    Фото: РИА «Новости»

    Почти каждый третий россиянин не кладет трубку при разговоре с незнакомым человеком, даже если звонок кажется подозрительным. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на исследования «Выберу.ру».

    В опросе принимали участие около трех тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет.

    «Чаще всего собеседники остаются на линии, чтобы понять, кто звонит и чего от них хотят. <…> В среднем же россияне разговаривают с подозрительными собеседниками по телефону четыре минуты и 32 секунды», — следует из данных исследования.

    Около 25% россиян заявили, что решение о продолжении разговора принимают только выслушав собеседника. Аналитики отметили, что 83% респондентов прекращают разговор сразу, как только собеседник просит назвать код из СМС или данные карты. Около 11% задают уточняющие вопросы, а 6% продолжают беседу, если собеседник называет знакомую компанию.

    Аналитики также выяснили, что 62% респондентов завершают разговор, если звонят с незнакомого номера или звонивший представляется сотрудником банка или государственной организации.

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