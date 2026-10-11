Названо самое уютное место на МКС

На борту Международной космической станции самым уютным местом является каюта, где можно отдохнуть и пообщаться с близкими. Об этом заявила по видеосвязи на полях форума «Наука 0+» космонавт Анна Кикина, чьи слова привел ТАСС .

«Для меня самый уютный уголок — моя каюта. После рабочего дня можно переодеться, прийти в норку свою, закрыть дверь», — объяснила она.

В свободное от работы время на МКС Кикина может пообщаться с семьей по спутниковой телефонии, посмотреть фильм или поспать. По ее словам, в двух-трех каютах также есть иллюминаторы, из которых открывается вид на Землю, и можно любоваться им.

Кикина является единственной женщиной в отряде космонавтов Роскосмоса. В июле 2026 года она отправилась на орбиту в составе экипажа корабля «Союз МС-29».

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