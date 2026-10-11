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    Названо самое уютное место на МКС

    Космонавт Кикина заявила, что считает каюту самым уютным местом на МКС

    Фото: РИА «Новости»

    На борту Международной космической станции самым уютным местом является каюта, где можно отдохнуть и пообщаться с близкими. Об этом заявила по видеосвязи на полях форума «Наука 0+» космонавт Анна Кикина, чьи слова привел ТАСС.

    «Для меня самый уютный уголок — моя каюта. После рабочего дня можно переодеться, прийти в норку свою, закрыть дверь», — объяснила она.

    В свободное от работы время на МКС Кикина может пообщаться с семьей по спутниковой телефонии, посмотреть фильм или поспать. По ее словам, в двух-трех каютах также есть иллюминаторы, из которых открывается вид на Землю, и можно любоваться им.

    Кикина является единственной женщиной в отряде космонавтов Роскосмоса. В июле 2026 года она отправилась на орбиту в составе экипажа корабля «Союз МС-29».

    Ранее космонавт Николай Тихонов назвал два самых правдоподобных фильма о космосе. Один из них отечественный.

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