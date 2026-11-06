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    Московское областное УФАС России привлекло ООО «Гиперглобус» к административной ответственности

    Ранее в Управление поступило обращение физического лица о распространении в магазине сети «Глобус» рекламы алкогольной продукции, использующей образ человека, а также не содержащей предупреждения о вреде ее чрезмерного потребления.

    По результатам рассмотрения обращения Управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 6 части 1 статьи 21, части 3 статьи 21 Закона о рекламе и вынесло решение.

    Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

    Согласно части 1 статьи 4.1.1 КоАП за впервые совершенное административное правонарушение наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП.

    Интересно

    Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-14 указанной статьи, частью 4 статьи 14.3.1, статьями 14.37, 14.38, 19.31 КоАП влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

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