Россиянам рассказали, сколько шестидневных рабочих недель будет в 2027 году

Депутат Лантратова: в 2027 году будет всего одна шестидневная рабочая неделя

В 2027 году россиянам предстоит всего одна шестидневная неделя. В субботу поработать придется перед трехдневными выходными ко Дню защитника Отечества. Об этом ТАСС рассказала первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

«В 2027 году нас ждет одна рабочая суббота, это будет 20 февраля, и после этого мы будем отдыхать три дня — 21, 22 и 23 февраля», — отметила депутат.

По словам Лантратовой, «все остальные длинные праздники соберутся сами». Новогодние каникулы будут продолжительными, с 31 декабря по 10 января, напомнила депутат.

В ноябре у россиян будет 10 выходных дней, 4 ноября отмечают День народного единства. Праздничный день выпадает на среду, поэтому рабочая неделя разделится на две части. Кроме того, 3 ноября — предпраздничный сокращенный рабочий день.