360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Россиянам рассказали, сколько шестидневных рабочих недель будет в 2027 году

    Депутат Лантратова: в 2027 году будет всего одна шестидневная рабочая неделя

    Фото: 360.ru

    В 2027 году россиянам предстоит всего одна шестидневная неделя. В субботу поработать придется перед трехдневными выходными ко Дню защитника Отечества. Об этом ТАСС рассказала первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

    «В 2027 году нас ждет одна рабочая суббота, это будет 20 февраля, и после этого мы будем отдыхать три дня — 21, 22 и 23 февраля», — отметила депутат.

    По словам Лантратовой, «все остальные длинные праздники соберутся сами». Новогодние каникулы будут продолжительными, с 31 декабря по 10 января, напомнила депутат.

    В ноябре у россиян будет 10 выходных дней, 4 ноября отмечают День народного единства. Праздничный день выпадает на среду, поэтому рабочая неделя разделится на две части. Кроме того, 3 ноября — предпраздничный сокращенный рабочий день.

    Читайте также

    Фейк: в России в 2027 году начнут мобилизовывать бездетных мужчин и женщин

    Минувшая ночь в Москве вошла в пятерку самых холодных с начала осени

    Радиоактивные грибы нашли у иностранного пассажира в Домодедове

    Калужская область получила поддержку на создание кампуса «Обнинск Тех»

    «Стоит пойти покаяться». В РПЦ дали совет Ларисе Долиной после ее слов о «порче»

    Конференция для представителей рекламной индустрии прошла в Москве

    пресс-служба Авито

    «С поджатыми хвостами»: в Госдуме объяснили возвращение релокантов

    Понедельник после Пасхи в 2027 году станет выходным

    Аномальное тепло в Москве подойдет к концу

    Опустошает двор за дни. Профессор раскрыл, нужно ли бояться псевдочумы птиц человеку

    Фейк: ЦБ использовал сбережения граждан для покрытия дефицита бюджета

    Мошенники начали обманывать россиян под видом сотрудников маркетплейсов