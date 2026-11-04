Юрист объяснил, как вернуть деньги, если на кассе пробили другую цену

Если кассир назвал сумму выше указанной на ценнике, покупатель может потребовать продать товар по более низкой стоимости. Об этом рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве, юрист Александр Хаминский в интервью «Газете.Ru» .

Разница может возникнуть из-за того, что магазин не заменил ценник, завершил акцию или столкнулся со сбоем в программе. Однако, по словам юриста, такие объяснения не освобождают продавца от обязанности сообщить покупателю достоверную стоимость товара.

«В случае, если цена товара на ценнике ниже, чем та, которую кассир пробивает на кассе, покупатель вправе требовать продажи по первоначальной стоимости. <…> По закону о защите прав потребителей продавец обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о товаре, включая его цену. Правила продажи товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ, также обязывают указывать стоимость товара на ценнике», — сказал Хаминский.

Юрист посоветовал сфотографировать ценник, чтобы зафиксировать название товара и указанную стоимость. Если покупатель уже оплатил покупку, он может потребовать вернуть переплату. При отказе магазина юрист рекомендовал сначала направить письменную претензию, а затем пожаловаться в Роспотребнадзор. По его словам, за нарушение права на достоверную информацию о товаре продавцу могла грозить ответственность по части 1 статьи 14.8 КоАП РФ.

До этого юристы напомнили россиянам, что владелец квартиры может потребовать от застройщика устранить дефекты даже после подписания акта приема-передачи.