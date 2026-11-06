ФССП получит расширенный доступ к кредитным историям при жалобах на коллекторов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) с 26 ноября будет обладать более широким доступом к кредитным историям должников при рассмотрении жалоб на действия коллекторов. Это следует из указания Центробанка, оказавшегося в распоряжении РИА «Новости» .

По федеральному закону, подписанному президентом России Владимиром Путиным в июне 2025 года, граждане вправе подать в ФССП заявление о неправомерных действиях коллекторов через портал «Госуслуги», включая случаи нарушений посредством телефонных звонков или отправки смс-сообщений.

Для проверки жалоб ФССП сможет запрашивать у кредиторов и коллекторов данные о способах взаимодействия с должником и номерах, у операторов связи — информацию о звонках, в Центральном каталоге кредитных историй— информацию о БКИ, а у самих бюро — кредитный отчет.

Согласно указанию ЦБ, запрос в БКИ должен быть исполнен не позднее пяти рабочих дней с момента его получения.

Ранее юрист Алексей Горелов заявил, что обычно банки продают безнадежные долги коллекторам.