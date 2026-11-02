В Москве завершился финал чемпионата «Абилимпикс»

В Москве прошел финал Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». На мероприятии собрались более 900 участников со всей страны — школьники, студенты колледжей и вузов, работающие специалисты и бойцы спецоперации.

С прошлого года среди конкурсантов появились и бойцы спецоперации. Один из них — Евгений Фролов — специализируется на протезировании.

«Получил травму в ходе специальной военной операции в Курской области. Ребята меня здесь в Москве спротезировали. Компания „Лимборта“ (Центр протезирования LIMB — прим. ред.). И, собственно, я остался у них работать. И сейчас уже сам протезирую ребят», — рассказал он.

Участники соревнуются по 50 профессиональным направлениям, выполняя практические задания, в том числе шьют, готовят, ремонтируют машины и управляют дронами. В программе мероприятия масштабная выставка партнеров и ярмарка трудоустройства.

«У нас обращений на сегодняшний день более 24 тысяч. 57% трудоустроены уже. А кто не устроен, это те, кто еще продолжает проходить реабилитацию по состоянию здоровья», — рассказала председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева о трудоустройстве ветеранов СВО.

Финал чемпионата прошел на московской площадке «Тимирязев Центр».