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    Росстандарт утвердил рекомендации по оснащению остановок Wi-Fi и зарядками

    Фото: РИА «Новости»

    Новый национальный стандарт предусматривает дополнительное оборудование для остановочных павильонов в российских городах и других населенных пунктах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ Росстандарта.

    Ведомство рекомендовало устанавливать в остановках улучшенного и расширенного типов точки доступа к беспроводному интернету, зарядные станции для мобильных устройств и средства экстренной связи.

    Для пересадочных остановочных пунктов предусмотрели отдельную рекомендацию — размещать камеры видеонаблюдения. Стандарт устанавливает несколько вариантов оснащения павильонов в зависимости от их типа и назначения.

    ГОСТ распространяется на остановочные пункты общественного транспорта, расположенные вдоль автомобильных дорог и на городских улицах.

    Его положения определяют общие требования к обустройству таких объектов. Новый национальный стандарт вступит в силу 10 ноября 2026 года.

    Ранее новый автобус вывели на маршрут в Воскресенске.

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