Росстандарт утвердил рекомендации по оснащению остановок Wi-Fi и зарядками

Новый национальный стандарт предусматривает дополнительное оборудование для остановочных павильонов в российских городах и других населенных пунктах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ Росстандарта.

Ведомство рекомендовало устанавливать в остановках улучшенного и расширенного типов точки доступа к беспроводному интернету, зарядные станции для мобильных устройств и средства экстренной связи.

Для пересадочных остановочных пунктов предусмотрели отдельную рекомендацию — размещать камеры видеонаблюдения. Стандарт устанавливает несколько вариантов оснащения павильонов в зависимости от их типа и назначения.

ГОСТ распространяется на остановочные пункты общественного транспорта, расположенные вдоль автомобильных дорог и на городских улицах.

Его положения определяют общие требования к обустройству таких объектов. Новый национальный стандарт вступит в силу 10 ноября 2026 года.

Ранее новый автобус вывели на маршрут в Воскресенске.