Депутат Чернышов предложил разработать программу для привлечения экс-педагогов

Федеральную программу для привлечения бывших учителей предложил разработать глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на обращение политика на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.

Член ЛДПР отметил, что программу направят на привлечение педагогов, которые раньше уже работали в общеобразовательных организациях, а после ушли в другие направления.

По словам Чернышова, у таких специалистов уже есть профподготовка и опыт работы с детьми, однако после продолжительной паузы им может быть полезно обновить знания и помочь в освоении изменившихся образовательных требований.

В проекте хотят предусмотреть бесплатное повышение квалификации, содействие в трудоустройстве и сопровождение наставника в первый год. Чтобы поучаствовать в программе, учителям вовсе необязательно куда-то переезжать: можно пойти работать в школу рядом с местом жительства.

Кроме того, мотивацией к возвращению и закреплению в профессии могут стать и выплаты.

Ранее эксперт Минпросвещения России, директор Астраханской лингвистической гимназии Ангелина Рябина отметила, что педагоги не вправе задавать обязательные домашние задания на каникулы.