В конце декабря россиян ждет трехдневная рабочая неделя перед Новым годом

Россиянам на «пятидневке» придется в последнюю неделю перед Новым годом отработать всего три дня. О расписании новогодних праздников напомнила РИА «Новости» глава департамента по работе с персоналом общества «Знание» Яна Ярхина.

Последние рабочие дни 2026 года начнутся с понедельника, 28 декабря. Россиянам останется поработать во вторник и в среду. Уже в четверг, 31 декабря, стартуют длинные зимние выходные.

Сокращенную рабочую неделю перед новогодними праздниками согласовало правительство. День отдыха власти перенесли с четвертого января текущего года на 31 декабря.

В результате россияне смогут отдыхать 11 дней подряд. Новогодние каникулы растянутся с 31 декабря по 10 января включительно. На работу после праздников придется выйти в понедельник, 11 января.

Конец года для многих россиян усложняется обилием накопившихся дел. Что нужно успеть до 31 декабря и какие документы закрыть, — читайте в материале 360.ru.