Работодателям по возможности следует переводить сотрудников на удаленку и лояльнее относиться к опозданиям в снегопад. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Александр Ивачев.

Синоптики предупредили о снегопаде в Москве с порывистым ветром, а в некоторых регионах непогода бушует уже не первую неделю, напомнил парламентарий.

«Думаю, работодателям стоит по возможности самим переводить сотрудников на удаленку, чтобы хотя бы частично разгрузить общественный транспорт и дороги», — подчеркнул он.

По словам Ивачева, в дни снегопадов чаще случаются ДТП, заторы и пробки, а в общественном транспорте создается давка. Удаленка в таких условиях станет не послаблением дисциплины, а разумной адаптацией к обстоятельствам, считает депутат.

Мощный снегопад накроет Москву утром 24 ноября и принесет до 40% месячной нормы осадков, предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.