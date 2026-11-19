Оснований для аннулирования паспорта из-за неправильной подписи нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

Перечень всех ситуаций, когда документ признают недействительным, прописан в федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации». В МВД подчеркнули, что список полный и проставление ненадлежащей подписи в него не входит.

Паспорт теряет силу после истечения срока действия или износа. Его аннулируют при получении нового документа, утере или краже. Также основанием станут прекращение гражданства России, смерть владельца или невостребованность в течение трех лет.

Помимо этого, паспорт признают недействительным, если его оформили по поддельным или недействительным документам либо напечатали на фальшивом бланке. Еще одна причина — истечение 90 дней после смены ФИО, даты или места рождения либо изменения пола.

Ранее в МВД перечислили основания для отказа в выдаче загранпаспорта.