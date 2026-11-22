22 ноября 2026 20:30 Седина как тренд. Когда можно отказаться от окрашивания и кому это подходит Фото: Nano Banana Эксклюзив

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Еще недавно седые корни были поводом срочно записаться к колористу, а сегодня серебристые пряди — это целое заявление о себе. В 2026 году все больше женщин отказываются от плотного окрашивания, превращая седину в главный акцент образа. Однако они часто сталкиваются с критикой и непрошеными советами на этот счет. Почему чужая естественность порой раздражает людей, кому действительно идет седина и во сколько обходится поддержание благородного оттенка, разбирался 360.ru.

Тренд на естественность: не закрасить, а обыграть Мода на седину зародилась еще во время пандемии, когда салоны были закрыты, а женщины оказались один на один со своими отросшими корнями. За последующие годы этот тренд укрепился и оформился в отдельное направление. Стилист и парикмахер Анна Михайлова в беседе с 360.ru подтвердила: запрос клиентов действительно изменился. Однако, по ее наблюдениям, те, кто решил отрастить седину, быстро осознали: чтобы выглядеть ухоженно, недостаточно просто перестать краситься. «В этом случае нужно обращать больше внимания на лицо, кожа должна хорошо выглядеть, не помешает использование тональных средств. То есть образ с сединой, как правило, лучше сочетать с макияжем», — пояснила эксперт.

Фото: Gemini

Этот подход устроил не всех, и многие из россиянок, изначально желавших полностью отказаться от краски, в итоге вернулись к добавлению цвета. Но все-таки стали делать это иначе.

Те, кто отрастил седые волосы, часто либо делают камуфляж, либо применяют светлые тона. В общем, добавляют цвета в волосы. Анна Михайлова

Чистая седина без дополнительных акцентов выглядит дорого далеко не у всех. Чтобы образ смотрелся холено, требуются дополнительные штрихи. Кому идет седина и как добиться красивого оттенка Михайлова объяснила, в каких случаях естественная седина будет смотреться выигрышно, а кому лучше не отказываться от цвета, несмотря на тренды. «Если женщина любит красить брови, глаза, носить яркую помаду, акцентную одежду и какие-то необычные детали, то это будет выглядеть круто. Если этого нет, то дама с седыми волосами рискует выглядеть усталой и блеклой», — предупредила собеседница 360.ru. Стилист также отметила, что с серебристыми волосами отлично сочетается теплый загар, добавляя образу свежести. В ином случае седина может сыграть злую шутку, сделав цвет лица тусклым.

Фото: РИА «Новости»

Седина или окрашивание: что обойдется дешевле Один из самых частых аргументов в пользу отказа от окрашивания — финансовая выгода. Но действительно ли поддержание красивого оттенка седины дешевле регулярного визита к колористу? По словам Анны, в этом вопросе все индивидуально. «Окрашивание может стоить очень по-разному. Каждый отталкивается от того, что позволяет бюджет. Иногда клиент находит дешевую краску из масс-маркета, и все равно получается очень красивый цвет», — сказала Михайлова. Стоимость ухода за благородной сединой варьируется от нескольких сотен рублей за специальный шампунь до 5–10 тысяч за салонную уходовую процедуру с тонированием.

Экономия в таких случаях — понятие относительное. Каждый человек выбирает сам в зависимости от своих запросов и возможностей.

Жесткость и желтизна: мифы или нет? Седина окружена множеством мифов, и не все из них имеют хоть какое-то соотношение с реальностью. Одно из самых распространенных убеждений — что седые волосы жесткие и непослушные. По словам Михайловой, зачастую это действительно так. Из-за сокращения выработки кожного сала волосы могут становиться более пористыми и сухими, хотя это происходит и не всегда. А вот относительно желтизны, которую часто приписывают седине как неотъемлемый побочный эффект, парикмахер пояснила: причина часто кроется не в самих волосах, а в воде и других внешних факторах. «Желтизна может возникнуть из-за жесткой воды, ржавчины из водопроводных труб. Также волосы очень сильно желтеют от курения», — подчеркнула эксперт.

Фото: ChatGPT

Почему чужая седина может раздражать Помимо вопросов о том, насколько отказ от окрашивания эстетичен и выгоден, у тренда есть и другая сторона. Случается, что общество довольно остро реагирует на женщин, которые перестают прятать седину. По словам психолога Анатолия Абашина, за критикой прячется страх собственной старости. «Девушки, женщины, как правило, тратят огромные ресурсы на борьбу с возрастом. И навстречу им идет другая женщина, которая спокойно несет себя, уверенно носит седину. И это срабатывает кривым зеркалом», — сказал собеседник 360.ru. Специалист отметил, что в нашей культуре до сих пор сильна установка, будто женщина обязана всегда хорошо выглядеть, а отказ от окрашивания воспринимается чуть ли не как неуважение к окружающим. При этом парадокс в том, что критикуют женщин чаще всего другие женщины.

Это такой усвоенный эйджизм. Женщины как будто смотрят друг за другом, чтобы никто не выбивался из рамок. Анатолий Абашин

С мужчинами чаще всего ситуация обратная: седина в их случае воспринимается как признак мудрости и даже добавляет статуса. Впрочем, по наблюдениям психолога, в последнее время и представители сильного пола стали стремиться выглядеть моложе, а также начали активно закрашивать седые волосы.

Фото: РИА «Новости»

Агрессия под видом заботы: как противостоять Критика часто маскируется под заботу, однако на самом деле фразы вроде «Ты же так выглядишь старше» или «Я тебе добра желаю» могут больно ранить. Психолог объяснил, как отличить искреннее участие от пассивной агрессии.

Настоящая забота приходит по запросу. То есть женщина сама спрашивает: как тебе? Тогда есть запрос на обратную связь. Если такого запроса нет, то это сразу пассивная агрессия, которую надо пресекать.

По его словам, реагировать можно по-разному: от спокойного «Спасибо, это мой выбор, и мне так нравится» до более жесткого «Почему тебя это так беспокоит?». Главное — не позволять другим ранить себя под видом благих намерений. «Если позволить человеку комментировать в таком ключе, он будет и дальше вас постоянно колоть. И если вы принимаете от него ментальные побои, возникает вопрос: почему вы это терпите и не останавливаете?» — заключил психолог.