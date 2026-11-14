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    Успеть до 31 декабря. Полный чек-лист покупок и дел

    Фото: 360.ru

    Конец года зачастую становится не только праздником, но и настоящим марафоном дел, ведь надо купить всем подарки, накрыть стол и умудриться хорошо выглядеть под бой курантов. Что обязательно нужно успеть до торжества и как не слечь с переутомлением из-за новогодней суеты — выяснил 360.ru.

    Бытовые формальности

    После Нового года обычно повышаются цены на общественный транспорт, фитнес-клубы и некоторые подписки. Если приобрести абонемент заранее, можно сэкономить.

    Чтобы вступить в Новый год без долгов, проверьте личные кабинеты на «Госуслугах» и в банковских приложениях. Закрыть все квитанции лучше до 25 декабря, чтобы платежи успели пройти до банковских каникул.

    Окошки к хорошим специалистам на конец месяца разлетаются как горячие пирожки еще за несколько недель, поэтому имеет смысл забронировать посещение заранее.

    Фото: 360.ru

    Подарки и поздравления

    Можно заказать их на маркетплейсах, но важно учитывать, что ближе к Новому году сроки доставки увеличиваются, а популярные товары быстро заканчиваются на складах. Не стоит и исключать ситуацию, что товар придет бракованным, а времени на замену уже не останется.

    В век цифровизации и онлайн-поздравлений этот шаг воспримут с особым теплом. Чтобы открытка дошла вовремя, опустите ее в ящик минимум за две–три недели до праздника.

    Фото: 360.ru

    Продукты к столу

    Покупать весь праздничный ужин за месяц бессмысленно, но некоторые продукты долгого хранения можно приобрести заранее.

    Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов в беседе с 360.ru объяснил, что больше всего перед Новым годом растут цены на продукты, у которых низкий срок хранения.

    На них стараются сделать наценку побольше в преддверии праздника, а потом уже, когда они начинают хуже продаваться (дней за десять до праздника), начинают снижать в цене. Потому что всем продавцам понятно, что с первого января они вообще никому не нужны будут.

    Он призвал не доверять «желтым ценникам» и сверять цифры в магазинах.

    «Сегодня замечательный инструмент у каждого есть в руках — это смартфон. В нем можно посмотреть на цены этого же продукта в других каналах продаж и понять: та цена, которая представлена в данном месте, адекватная и справедливая, или нет», — добавил эксперт.

    Анфиногенов посоветовал заранее приобрести спиртное, а также продукты, которые можно хранить достаточно долго. К ним он отнес консервы, сырокопченую колбасу и сыры твердых сортов. Также можно купить мясо или рыбу по «допраздничным» ценам для новогоднего стола и заморозить.

    «Это разумно с той точки зрения, что не будет лотереи. Купил хорошую индейку или курицу — и уже знаешь, что она у тебя в холодильнике лежит», — подчеркнул специалист.

    Фото: 360.ru

    Как собрать образ без спешки

    Искать идеальный наряд 30 или 31 декабря — задача трудновыполнимая и нервная, поэтому костюм лучше подобрать заранее. Помните, что образ должен быть не только красивым, но и комфортным.

    Примерять одежду стоит вместе обувью, бельем и аксессуарами, чтобы заметить любые недочеты и не паниковать перед праздником. Если выбор пал на синтетическое платье, то важно не забыть про антистатик, который заставит ткань не прилипать к телу.

    Помимо наряда, стоит позаботиться о косметике. Будет обидно, если перед торжеством закончится любимая тушь или под рукой не найдется средства для укладки волос.

    В погоне за красотой многие решаются на эксперименты — делают новую стрижку, красятся или идут на пилинг кожи. Бьюти-процедуры лучше делать минимум за две недели до праздника, причем стоит обращаться к уже проверенным специалистам.

    Фото: 360.ru

    Как похудеть к празднику

    Новый год также подталкивает людей садиться на диеты, начинать неистово тренироваться и делать все возможное, чтобы быть на торжестве в прекрасной форме.

    Диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала 360.ru, что снизить вес к празднику за шесть с лишним недель можно, но действовать надо аккуратно.

    «Безопасным темпом является 1-2% массы тела в неделю. Только так уходит жир — от 0,5 до килограмма жира в неделю может уходить при умеренном дефиците калорий», — подчеркнула она.

    В среднем за 47 дней можно без проблем для здоровья потерять 3-6 килограмм.

    Если присутствует ожирение и стартовый вес больше, то, конечно, в процентах и в килограммах потери будут выше, потому что чем больше масса тела, тем снижение веса в килограммах идет как будто бы быстрее. Уходит и лишняя жидкость.

    Диетолог призвала учитывать, что более 6-10 килограмм за этот период не уйдет.

    «Поэтому если мы говорим о средних реальных цифрах, то от трех до пяти килограмм реально снизить, и это будет устойчивые, стабильные показатели. Потому что чем более постепенно человек теряет вес, тем ему легче этот вес удержать», — уточнила врач.

    Фото: 360.ru

    Она призвала бережно относиться к своему организму и снижать массу за счет сжигания жира, а не мышц. По словам Русаковой, в первые пару недель при дефиците калорий уходят гликоген и вода. Когда этот запас заканчивается, начинается сжигание жировых отложений.

    «Мышечная масса все равно в процессе снижения веса теряется. И если резко снижать калорийность, резко ограничивать белок, сидеть на гречке или на каких-то напитках, то тело начнет тратить и расходовать свою мышечную массу, что приведет в дальнейшем к снижению обмена веществ, замедлению. Худеть будет еще сложнее», — предупредила специалист.

    Она также посоветовала регулярно и в достаточном количестве есть белок, чтобы поддерживать мышечную массу.

    Ворваться в Новый год без отеков

    Перед Новым годом можно не только похудеть, но и убрать отечность, сделав лицо более свежим, а его контуры — более четкими.

    Поэтому важно соблюдать питьевой режим, так как лишнюю жидкость выводит чистая вода и напитки без сахара. Дефицит воды заставляет тело ее удерживать. Правило «меньше пить, чтобы не отекать» не работает.

    Диетолог рекомендовала пить в течение дня, а не перед сном. Также контролировать отечность можно с помощью сокращения потребления соли.

    «Ее должно быть до пяти грамм в день. Если склонность к отекам, то можно еще вдвое сократить. Реальные цифры говорят, что люди потребляют 12-20 грамм соли. Главными источниками лишней соли является не то, что мы подсаливаем себе пищу, а, как правило, колбасы, сыры, различные соусы, консервы, снеки», — объяснила врач.

    Русакова добавила, что отеки усиливаются из-за алкоголя, сладостей, а также недостатка сна. При недосыпе кортизол заставит организм удерживать воду, даже если человек не ел ничего соленого.

    Фото: 360.ru

    А что после праздника?

    Важно не только в лучшем виде встретить Новый год, но и не сорваться после него. Диетолог посоветовала не ужесточать режим за неделю до празднества.

    «Стоит постепенно наращивать калорийность до нормальной. Это снижает риск компульсивного переедания в сам праздник, а новогоднюю ночь желательно провести в умеренном режиме. То есть перед этим нормальный ужин, днем — легкий перекус и перед самим ночным застольем тоже может быть небольшой перекус», — объяснила врач.

    Собеседница 360.ru рекомендовала не приходить на банкет голодным, а после застолья не садиться на строгие разгрузки. Также она призвала не готовить столько, сколько нельзя съесть и соблюдать умеренность, чтобы плавно вернуться к обычному режиму.

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