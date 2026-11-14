14 ноября 2026 15:21 Успеть до 31 декабря. Полный чек-лист покупок и дел Фото: 360.ru Эксклюзив

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Конец года зачастую становится не только праздником, но и настоящим марафоном дел, ведь надо купить всем подарки, накрыть стол и умудриться хорошо выглядеть под бой курантов. Что обязательно нужно успеть до торжества и как не слечь с переутомлением из-за новогодней суеты — выяснил 360.ru.

Бытовые формальности

Из-за праздничного настроения легко забыть о разных финансовых и бюрократических вопросах. Важно учитывать, что в новогодние праздники не будут работать многие учреждения, поэтому связанные с ними дела стоит сделать заранее.

Купите годовой проездной или абонемент, который давно хотели. После Нового года обычно повышаются цены на общественный транспорт, фитнес-клубы и некоторые подписки. Если приобрести абонемент заранее, можно сэкономить. Оплатите штрафы, налоги и ЖКУ. Чтобы вступить в Новый год без долгов, проверьте личные кабинеты на «Госуслугах» и в банковских приложениях. Закрыть все квитанции лучше до 25 декабря, чтобы платежи успели пройти до банковских каникул. Заранее запишитесь к парикмахеру, косметологу, стоматологу или в автосервис. Окошки к хорошим специалистам на конец месяца разлетаются как горячие пирожки еще за несколько недель, поэтому имеет смысл забронировать посещение заранее. Освободите память в телефоне и зарядите аккумуляторы, чтобы устройство не подвело, когда надо сделать фотографии.

Распланируйте дела. Вместо абстрактного «заранее» укажите ориентиры: например, «до 15 декабря — заказать подарки онлайн», «до 25 декабря — оплатить счета и налоги».

Фото: 360.ru

Подарки и поздравления

Чтобы не носиться по переполненным магазинам и не стоять в очередях, следует заблаговременно приобрести подарки. Можно заказать их на маркетплейсах, но важно учитывать, что ближе к Новому году сроки доставки увеличиваются, а популярные товары быстро заканчиваются на складах. Не стоит и исключать ситуацию, что товар придет бракованным, а времени на замену уже не останется. Для того чтобы порадовать близких из других городов, напишите им бумажные открытки. В век цифровизации и онлайн-поздравлений этот шаг воспримут с особым теплом. Чтобы открытка дошла вовремя, опустите ее в ящик минимум за две–три недели до праздника. Купите упаковку и расходники. Лучше заранее подобрать красивую бумагу, бантики, коробки, пакеты и пленку.

Чтобы не испортить новогоднее настроение, проверьте, как работают гирлянды, и весь ли праздничный декор можно использовать. Для детских игрушек и подсветок стоит приобрести запас батареек, чтобы не искать их в 23:30 31 декабря.

Подготовьте новогоднюю музыку и плейлисты, подумайте над настольными играми или конкурсами, чтобы застолье точно не превратилось в фоновый просмотр телевизора.

Фото: 360.ru

Продукты к столу

Покупать весь праздничный ужин за месяц бессмысленно, но некоторые продукты долгого хранения можно приобрести заранее. Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов в беседе с 360.ru объяснил, что больше всего перед Новым годом растут цены на продукты, у которых низкий срок хранения.

На них стараются сделать наценку побольше в преддверии праздника, а потом уже, когда они начинают хуже продаваться (дней за десять до праздника), начинают снижать в цене. Потому что всем продавцам понятно, что с первого января они вообще никому не нужны будут.

Он призвал не доверять «желтым ценникам» и сверять цифры в магазинах. «Сегодня замечательный инструмент у каждого есть в руках — это смартфон. В нем можно посмотреть на цены этого же продукта в других каналах продаж и понять: та цена, которая представлена в данном месте, адекватная и справедливая, или нет», — добавил эксперт. Анфиногенов посоветовал заранее приобрести спиртное, а также продукты, которые можно хранить достаточно долго. К ним он отнес консервы, сырокопченую колбасу и сыры твердых сортов. Также можно купить мясо или рыбу по «допраздничным» ценам для новогоднего стола и заморозить. «Это разумно с той точки зрения, что не будет лотереи. Купил хорошую индейку или курицу — и уже знаешь, что она у тебя в холодильнике лежит», — подчеркнул специалист.

Фото: 360.ru

Как собрать образ без спешки

Искать идеальный наряд 30 или 31 декабря — задача трудновыполнимая и нервная, поэтому костюм лучше подобрать заранее. Помните, что образ должен быть не только красивым, но и комфортным. Примерять одежду стоит вместе обувью, бельем и аксессуарами, чтобы заметить любые недочеты и не паниковать перед праздником. Если выбор пал на синтетическое платье, то важно не забыть про антистатик, который заставит ткань не прилипать к телу. Помимо наряда, стоит позаботиться о косметике. Будет обидно, если перед торжеством закончится любимая тушь или под рукой не найдется средства для укладки волос. В погоне за красотой многие решаются на эксперименты — делают новую стрижку, красятся или идут на пилинг кожи. Бьюти-процедуры лучше делать минимум за две недели до праздника, причем стоит обращаться к уже проверенным специалистам.

Фото: 360.ru

Как похудеть к празднику

Новый год также подталкивает людей садиться на диеты, начинать неистово тренироваться и делать все возможное, чтобы быть на торжестве в прекрасной форме. Диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала 360.ru, что снизить вес к празднику за шесть с лишним недель можно, но действовать надо аккуратно. «Безопасным темпом является 1-2% массы тела в неделю. Только так уходит жир — от 0,5 до килограмма жира в неделю может уходить при умеренном дефиците калорий», — подчеркнула она. В среднем за 47 дней можно без проблем для здоровья потерять 3-6 килограмм.

Если присутствует ожирение и стартовый вес больше, то, конечно, в процентах и в килограммах потери будут выше, потому что чем больше масса тела, тем снижение веса в килограммах идет как будто бы быстрее. Уходит и лишняя жидкость.

Диетолог призвала учитывать, что более 6-10 килограмм за этот период не уйдет. «Поэтому если мы говорим о средних реальных цифрах, то от трех до пяти килограмм реально снизить, и это будет устойчивые, стабильные показатели. Потому что чем более постепенно человек теряет вес, тем ему легче этот вес удержать», — уточнила врач.

Фото: 360.ru

Она призвала бережно относиться к своему организму и снижать массу за счет сжигания жира, а не мышц. По словам Русаковой, в первые пару недель при дефиците калорий уходят гликоген и вода. Когда этот запас заканчивается, начинается сжигание жировых отложений. «Мышечная масса все равно в процессе снижения веса теряется. И если резко снижать калорийность, резко ограничивать белок, сидеть на гречке или на каких-то напитках, то тело начнет тратить и расходовать свою мышечную массу, что приведет в дальнейшем к снижению обмена веществ, замедлению. Худеть будет еще сложнее», — предупредила специалист. Она также посоветовала регулярно и в достаточном количестве есть белок, чтобы поддерживать мышечную массу.

Ворваться в Новый год без отеков

Перед Новым годом можно не только похудеть, но и убрать отечность, сделав лицо более свежим, а его контуры — более четкими.

Поэтому важно соблюдать питьевой режим, так как лишнюю жидкость выводит чистая вода и напитки без сахара. Дефицит воды заставляет тело ее удерживать. Правило «меньше пить, чтобы не отекать» не работает.

Диетолог рекомендовала пить в течение дня, а не перед сном. Также контролировать отечность можно с помощью сокращения потребления соли. «Ее должно быть до пяти грамм в день. Если склонность к отекам, то можно еще вдвое сократить. Реальные цифры говорят, что люди потребляют 12-20 грамм соли. Главными источниками лишней соли является не то, что мы подсаливаем себе пищу, а, как правило, колбасы, сыры, различные соусы, консервы, снеки», — объяснила врач. Русакова добавила, что отеки усиливаются из-за алкоголя, сладостей, а также недостатка сна. При недосыпе кортизол заставит организм удерживать воду, даже если человек не ел ничего соленого.

Фото: 360.ru

А что после праздника?

Важно не только в лучшем виде встретить Новый год, но и не сорваться после него. Диетолог посоветовала не ужесточать режим за неделю до празднества. «Стоит постепенно наращивать калорийность до нормальной. Это снижает риск компульсивного переедания в сам праздник, а новогоднюю ночь желательно провести в умеренном режиме. То есть перед этим нормальный ужин, днем — легкий перекус и перед самим ночным застольем тоже может быть небольшой перекус», — объяснила врач. Собеседница 360.ru рекомендовала не приходить на банкет голодным, а после застолья не садиться на строгие разгрузки. Также она призвала не готовить столько, сколько нельзя съесть и соблюдать умеренность, чтобы плавно вернуться к обычному режиму.