Власти Белгорода призвали горожан к бдительности после обнаружения в нескольких районах города денежных купюр, которые могли быть обработаны опасными химическими веществами. Об этом сообщили в мэрии города.

Как отметили в администрации, на деньгах могут быть следы опасных химвеществ. К купюрам лучше не прикасаться, как и к любым подозрительным предметам, найденным на улице.

«Даже самая безобидная на вид вещь может оказаться опасной — ее могли оставить намеренно», — рассказали в мэрии.

Власти посоветовали тем, кто обнаружил подозрительный предмет, отойти на безопасное расстояние и ни в коем случае не пытаться понять, что там. О находке нужно обязательно сообщить в 112.

Ранее стало известно, что четыре мирных жителя пострадали при атаках дронов в Белгородской области.