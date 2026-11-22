«МедиаПоток»: некрещеных и самоубийц нельзя вносить в церковные записки

Людей, не принявших крещение, а также тех, кто добровольно ушел из жизни, нельзя вносить в церковные записки. Об этом напомнили клирики РПЦ, сообщило издание «МедиаПоток» .

Подача таких записок подчиняется строгим правилам. Они делятся на записки о здравии и об упокоении. Имена пишут в родительном падеже, соблюдая порядок: от патриархов и архиереев до иереев, диаконов и мирян.

Некрещеные не считаются членами Церкви, поэтому их не упоминают в записках. Также в перечень нельзя вносить самоубийц.

Имена канонизированных святых тоже не вносят в обычные записки, поскольку им положено отдельное прославление. При этом священники отмечают: если подать записку нельзя, верующий может молиться о человеке дома. Важно, чтобы молитва была искренней.

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