Казанские коммунальщики вышли на платформу «Авито Подработка». Местные жители смогут выбирать разовые смены в удобное время и место без прохождения собеседования. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

Первыми к проекту подключились управляющая компания Московского района и МУП «Городское благоустройство». Они публикуют разовые подработки для самозанятых. Достаточно выбрать свободное предложение на нужную дату и в подходящем месте, пройти инструктаж и получить инвентарь.

«Сервис существует уже около полутора лет, однако мы стали первым городом, который зашел на эту платформу в сфере ЖКХ», — рассказала начальник управления кадровой политики Ирина Бочкова.

Пока на «Авито Подработке» размещены заявки на уборку листьев, подвалов и дворов, зимой появятся слоты на расчистку снега. Смены длятся от четырех до 12 часов при средней ставке около 500 рублей в час.

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