Жителей Московского региона предупредили о мокром снеге ночью

Мокрый снег может пойти ночью в Московском регионе. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

«Предстоящей ночью на фоне облачности с прояснениями по Московской области местами могут пройти небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега», — сказал собеседник агентства.

По его словам, осадков на территории Москвы не предвидится. Ночью температура в столице опустится от 0 до +2 градусов, в Подмосковье столбик термометра опустится до -1… +4 градусов. Днев в воскресенье осадков не ожидается. Аналогичная погода будет и в понедельник.

Следующая неделя ноября будет в Московском регионе на три градуса выше климатической нормы. Днем термометры покажут +4… +6 градусов. Самыми холодными станут ночи на 17 и 18 ноября, температура опустится местами до -4 градусов.