Сегодня 07:30 Как копить на похороны в 2027 году. Чем поможет государство, где хранить деньги и какие выплаты положены Юрист Кубасова: взять деньги на похороны можно со счета умершего через нотариуса Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Актер Александр Семчев в ноябре 2026 года признался, что уже копит на собственные похороны. Так делают многие, чтобы не вешать расходы на близких. Эта стратегия — одна из худших. Объясняем, как лучше всего накопить на похороны, где нужно держать деньги, как получить помощь от государства и какие документы нужно подготовить заранее.

Сколько стоят похороны в России в 2026 году Единой стоимости похорон в России нет. Расходы зависят от региона, выбранного кладбища, ритуальных услуг и пожеланий семьи. В смету могут входить гроб, одежда для умершего, подготовка тела, транспорт, копка могилы, организация церемонии и поминок. Начинать копить лучше с изучения цен в своем городе. Можно обратиться в несколько служб, запросить подробные расчеты и сравнить стоимость услуг. Откладывать подготовку в долгий ящик невыгодно: стоимость похорон в России стабильно растет. Базовый пакет услуг (гроб, транспорт, копка могилы или кремация, оформление документов) в регионах обходится в среднем в 50–70 тысяч рублей, а в Москве и Подмосковье ценник уходит за 100–150 тысяч рублей. Как получить похороны за счет государства Российские законы защищают близких умершего человека. Если его тело решат предать земле, место под могилу региональные власти обязаны выделить ему бесплатно. Конкретного места на кладбище федеральный закон не гарантирует. Вероятнее всего, участок отмерят далеко за городом. Это не собственность, по своему усмотрению им распоряжаться нельзя. Кроме того, родственники имеют право на бесплатные услуги при похоронах. Документы оформят бесплатно. Гроб, самый простой, деревянный, тоже.

Фото: РИА «Новости»

Специализированная служба доставит тело на кладбище или в крематорий. С 1 февраля 2026 года федеральное социальное пособие на погребение составляет 9 678 рублей 63 копейки. Получить пособие может не только родственник, но и любой человек, который взял на себя организацию похорон. Обратиться за выплатой необходимо в течение шести месяцев со дня регистрации смерти. Вместо денежного пособия можно выбрать услуги по гарантированному перечню, которые предоставляются через специализированную службу. Получить одновременно и эти услуги, и денежную выплату нельзя.

Фото: РИА «Новости»

Где хранить деньги на похороны У каждого популярного способа хранения денег в этом случае есть свои плюсы и подводные камни. Наличные «под матрасом». Единственный, но весомый плюс — мгновенный доступ без справок и походов по инстанциям. Минусов больше: за 5–10 лет инфляция съест половину покупательной способности этих денег, их могут украсть, они могут сгореть или потеряться при переезде. Известны сотни случаев, когда пожилой человек прятал деньги так надежно, что после его смерти родные находили их лишь спустя годы. Отдельный накопительный счет или вклад. Он защитит от инфляции за счет банковских процентов, вклады позволяют пополнять сумму небольшими частями и застрахованы государством (в пределах 1,4 миллиона рублей). Здесь есть важный нюанс. После смерти владельца эти деньги становятся частью наследства. Родственники не смогут просто прийти в отделение и снять их, даже если знают номер счета и располагают картой умершего. Для получения средств придется оформить необходимые документы.

Фото: РИА «Новости»

Что нельзя делать с картой умершего Нередко пожилые родители заранее отдают детям банковскую карту и сообщают ПИН-код со словами: «Если что случится — сразу сними». Родственники так и делают: переводят деньги себе через мобильное приложение или снимают наличные в банкомате в первые часы после смерти, пока банк еще не заблокировал счет. С точки зрения закона это нарушение. В момент смерти человека все его деньги становятся частью наследственной массы, доверенности и устные разрешения теряют силу. Если у умершего есть другие наследники (например, брат, сестра или дети от первого брака), они узнают о снятии денег через нотариальный запрос в банк. В лучшем случае сумму взыщут через суд как неосновательное обогащение (статья 1102 ГК РФ) вместе с процентами. В худшем, при остром конфликте между родственниками, заявление в полицию может обернуться уголовным делом по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счета»). Для следствия не имеет значения, что деньги пошли на оплату гроба и поминок: формально это хищение чужого имущества.

Фото: РИА «Новости»

Как оплатить похороны деньгами умершего Родственникам не обязательно ждать шесть месяцев, пока завершится оформление наследства, чтобы получить деньги на организацию похорон. Согласно статье 1174 Гражданского кодекса, расходы на достойные похороны возмещаются за счет наследства. Для этого можно использовать в том числе деньги, которые находятся на банковских вкладах и счетах умершего. Чтобы получить средства из банка, нужно обратиться к нотариусу, который ведет наследственное дело. Он может вынести постановление, на основании которого банк выдаст деньги указанному в документе человеку. «Ждать полгода необязательно. По постановлению нотариуса банк может выдать организатору похорон до 100 тысяч рублей со счетов умершего. Получателем может быть не только наследник. Закон также отдельно предусматривает возможность досрочного получения денег на похороны человеком, которому завещан вклад», — объяснила 360.ru юрист, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Наталья Кубасова.

Фото: РИА «Новости»

Юрист отметила, что скромные похороны в Москве могут уложиться в эту сумму. Но смету лучше запросить заранее. «Если расходы выше, разницу можно оплатить самостоятельно, а затем потребовать возмещения за счет наследства. Лимит в 100 тысяч касается досрочной выдачи денег банком, а не общей суммы возмещения. Главное — сохранить договоры и чеки: при споре придется подтвердить необходимость и размер затрат», — заметила юрист Кубасова. Как получить зарплату умершего родственника После смерти человека его близкие могут получить не только накопления на банковских счетах, но и деньги, которые он заработал, однако не успел получить при жизни. Согласно статье 141 Трудового кодекса России, невыплаченную зарплату должны выдать членам семьи умершего или человеку, который находился на его иждивении на день смерти. Родственнику необходимо обратиться к работодателю с заявлением, предъявить паспорт, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие родство. Иждивенцу потребуется подтвердить, что он находился на содержании умершего. Работодатель обязан выдать причитающуюся зарплату не позднее недели после подачи необходимых документов. Откладывать обращение к нему не стоит.

Фото: РИА «Новости»

Можно ли защитить «гробовые» от приставов Взыскивающим долг приставам все равно, на что человек откладывал деньги.

Само назначение денег такой защиты не дает. Даже если открыть отдельный счет и назвать его «на похороны», взыскание на обычные накопления возможно. Закон защищает отдельные виды выплат, в частности социальное пособие на погребение, но не любые сбережения на эти цели. Наталья Курбатова

Одним из инструментов, позволяющим провести похороны без осложнений, может стать прижизненный договор с ритуальным агентством. Человек сам приходит в агентство, выбирает формат погребения, ритуальные принадлежности, транспорт и оплачивает все заранее, разом или в рассрочку. Это законный инструмент, но не безусловная гарантия, отметила юрист Курбанова. Риск в том, сможет ли компания исполнить свои обязательство, когда придет время. «В договоре необходимо закрепить точный перечень услуг, цену, основания для доплат, условия возврата денег и человека, который будет взаимодействовать с компанией после смерти заказчика. Такой договор помогает заранее организовать похороны, но считать его более защищенным, чем банковский вклад, нельзя: риски здесь другие» — объяснила специалистка.

Фото: РИА «Новости»

Как оставить деньги конкретному родственнику вне наследства Нередко человек хочет оставить накопления одному конкретному близкому родственнику. Для этого есть два основных вариантов, как рассказала юрист. «Первый — подарить деньги при жизни, письменно зафиксировав дарение и перевод. Но тогда человек сразу теряет контроль над средствами, а получатель не обязан тратить их именно на похороны. Дарение с условием передачи денег только после смерти ничтожно», — заметила Курбанова. Следующий способ — это страхование жизни. Здесь нужно указать конкретного выгодоприобретателя. Он получит выплату сразу от страховщика, деньги не учтут в порядке раздела имущества. «Для снижения риска конфликтов между наследниками это обычно более определенный механизм. Нужно внимательно изучить исключения и сроки выплаты: деньги могут поступить не сразу. Завещание и завещательное распоряжение в банке позволяют определить получателя, но не выводят деньги из наследственной массы. Полностью бесспорного способа нет: надежность зависит от правильного оформления и конкретных обстоятельств», — предупредила юрист.