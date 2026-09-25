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    Кремль объяснил отсутствие спешки в смене послов во Франции и Великобритании

    Песков: не стоит спешить с назначением послов России во Франции и Британии

    Фото: РИА «Новости»

    Спешить с назначением новых российских послов во Франции и Великобритании не стоит из-за отсутствия нормальных отношений между странами. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова привел ТАСС.

    Как отметил представитель Кремля, спешить с назначением российских послов в этих странах некуда.

    «Указы необязательно подписываются синхронно, могут быть определенные паузы. Тем более что вы сами видите: в связи с отсутствием двусторонних отношений спешить-то некуда особо», — сказал Песков.

    Российский лидер Владимир Путин освободил Алексея Мешкова от должности посла РФ во Франции и по совместительству в Монако 24 сентября. Экс-дипломат уже получил полномочия сенатора — представителя правительства Тверской области.

    Также Путин освободил Андрея Келина от должности посла в Великобритании и Северной Ирландии. Он занимал этот пост с 2019 года.

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