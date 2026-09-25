Кремль объяснил отсутствие спешки в смене послов во Франции и Великобритании

Песков: не стоит спешить с назначением послов России во Франции и Британии

Спешить с назначением новых российских послов во Франции и Великобритании не стоит из-за отсутствия нормальных отношений между странами. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова привел ТАСС .

Как отметил представитель Кремля, спешить с назначением российских послов в этих странах некуда.

«Указы необязательно подписываются синхронно, могут быть определенные паузы. Тем более что вы сами видите: в связи с отсутствием двусторонних отношений спешить-то некуда особо», — сказал Песков.

Российский лидер Владимир Путин освободил Алексея Мешкова от должности посла РФ во Франции и по совместительству в Монако 24 сентября. Экс-дипломат уже получил полномочия сенатора — представителя правительства Тверской области.

Также Путин освободил Андрея Келина от должности посла в Великобритании и Северной Ирландии. Он занимал этот пост с 2019 года.