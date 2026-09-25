Путин снял с поста посла России в Великобритании Келина

Путин освободил Андрея Келина от должности посла России в Великобритании

Президент России Владимир Путин освободил Андрея Келина от должности посла в Великобритании и Северной Ирландии. Соответствующий указ опубликовали на сайте официального опубликования правовых актов.

«Освободить Келина Андрея Владимировича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в тексте документе.

Дипломат занимал свой пост с 2019 года.



О том, что Келин скоро оставит должность, сообщала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она отмечала, что назначение преемника займет некоторое время, поскольку требует исполнения установленных процедур. Послов назначает глава государства. Келин также подтверждал, что вскоре закончит дипломатическую миссию.