В России завершился единый день голосования

Голосование на выборах в Госдуму завершилось. Последними закрылись избирательные участки в Калининградской области.

Явка на выборах в Государственную думу за час до окончания голосования составила 56,66%, в Подмосковье явка избирателей составила 49,34%

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили в России традиционно в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

В федеральном бюллетене — 10 партий: «Единая Россия», ЛДПР, Партия прямой демократии, «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Новые люди».

В 11 регионах также выбирают губернаторов, 39 субъектов голосуют за региональные парламенты. В Подмосковье также проходило голосование за депутатов Мособлдумы.