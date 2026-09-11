В России назвали чепухой требование Японии изменить карту мира ООН

Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в обоснованности требований Японии изменить обозначение южной части Курильских островов на карте Equal Earth. Об этом он заявил на встрече с журналистами в рамках саммита БРИКС, рассказал ТАСС .

«Чепуха какая-то, просто чепуха», – прокомментировал Ушаков.

Ранее японское правительство обратилось к создателям карты Equal Earth с требованием скорректировать принадлежность островов. В новой редакции южная часть Курильской гряды получила тот же цвет, что и другие территории России. Так же, как и территория Крыма, которую визуально отделили от Украины.

Карту Equal Earth обновили в начале сентября. В ООН посчитали, что теперь она точнее передает соотношение размеров материков и выглядит реалистичнее по сравнению с проекцией Меркатора. На ней Африка занимает больше места, а Северная Америка и Европа выглядят компактнее.