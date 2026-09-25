Бывший посол России во Франции получил новую должность

«Наделить Алексея Юрьевича Мешкова полномочиями сенатора России — представителя от правительства Тверской области», — говорится в постановлении.

Мешков занимал должность российского посла во Франции и по совместительству в Монако с октября 2017 года. Президент России Владимир Путин 24 сентября освободил его от этой должности.

До дипломатической работы во Франции Мешков дважды занимал пост заместителя министра иностранных дел России. В этой должности он курировал отношения с европейскими государствами, а также взаимодействие с ЕС, ОБСЕ, НАТО и Советом Европы.