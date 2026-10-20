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    Коуч Валиуллова объяснила, как деньги становятся инструментом контроля

    Тренер Валиуллова: разница в доходах сама по себе не мешает отношениям

    Финансовое благополучие может менять круг общения и вызывать сомнения в искренности окружающих. Об этом рассказала мотивационный тренер Олеся Валиуллова, сообщает RuNews24.ru.

    По словам эксперта, люди с высоким доходом порой опасаются, что окружающих интересуют лишь подарки или полезные связи. Повторяясь, такой опыт заставляет искать скрытые мотивы даже без оснований.

    В паре неравные заработки могут влиять на решения об отдыхе и крупных покупках. Если один партнер использует деньги для контроля или упреков, отношения рискуют закончиться. Другой может тратить сверх своих возможностей и скрывать финансовые трудности из страха показаться несостоятельным.

    Валиуллова пояснила, что материальная выгода от отношений не исключает любви. Она посоветовала оценивать поведение человека в целом: уважает ли он границы, проявляет ли бескорыстный интерес и оказывает ли поддержку. Постоянные проверки мешают доверию.

    Финансовая стабильность способна снижать бытовое напряжение и оставлять больше времени на близких. По словам тренера, проблема не в уровне дохода, а в роли денег: близость страдает, когда они становятся средством управления или источником постоянного недоверия.

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