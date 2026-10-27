Юрист Шайдуллина рассказала о 30-минутных перерывах для молодых мам

Работающие женщины с детьми до 1,5 года имеют право на дополнительные 30-минутные перерывы на кормление. Их должны предоставлять не реже чем каждые три часа, сообщает « Москва 24 ».

Юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина пояснила, что право на перерывы закреплено в статье 258 Трудового кодекса РФ.

Мамы детей до 14 лет или детей-инвалидов до 18 лет могут выбрать неполный рабочий день или неделю. Работодатель не вправе отказать, но зарплату будут рассчитывать по фактически отработанному времени.

По словам Шайдуллиной, с 1 сентября 2026 года работодатели не могут устанавливать испытательный срок для сотрудниц с детьми до трех лет. Ранее запрет распространялся на женщин с детьми до полутора года.

Юрист также напомнила о статье 261 Трудового кодекса РФ. Она защищает от увольнения по инициативе работодателя сотрудниц с детьми до трех лет и одиноких матерей с детьми до 16 лет или детьми-инвалидами до 18 лет.

При нарушении этих прав Шайдуллина посоветовала обращаться в государственную инспекцию труда и прокуратуру. По ее словам, ведомства, как правило, оперативно реагируют на такие жалобы.