360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Юрист Шайдуллина рассказала о 30-минутных перерывах для молодых мам

    Работающие женщины с детьми до 1,5 года имеют право на дополнительные 30-минутные перерывы на кормление. Их должны предоставлять не реже чем каждые три часа, сообщает «Москва 24».

    Юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина пояснила, что право на перерывы закреплено в статье 258 Трудового кодекса РФ.

    Мамы детей до 14 лет или детей-инвалидов до 18 лет могут выбрать неполный рабочий день или неделю. Работодатель не вправе отказать, но зарплату будут рассчитывать по фактически отработанному времени.

    По словам Шайдуллиной, с 1 сентября 2026 года работодатели не могут устанавливать испытательный срок для сотрудниц с детьми до трех лет. Ранее запрет распространялся на женщин с детьми до полутора года.

    Юрист также напомнила о статье 261 Трудового кодекса РФ. Она защищает от увольнения по инициативе работодателя сотрудниц с детьми до трех лет и одиноких матерей с детьми до 16 лет или детьми-инвалидами до 18 лет.

    При нарушении этих прав Шайдуллина посоветовала обращаться в государственную инспекцию труда и прокуратуру. По ее словам, ведомства, как правило, оперативно реагируют на такие жалобы.

    Читайте также

    Саша Савельева и Кирилл Сафонов объявили о разводе после 17 лет брака

    Конкурс «Имя ее — мама» стартовал в Подмосковье

    Итальянец признался в любви к России после получения гражданства

    Фейк: внесение денег в банкомат начнут считать подозрительным поведением

    «Это глумление над памятью»: Мизулина — о клипе Крида, где он снялся в провокационном лонгсливе

    Минувшая суббота в Москве вошла в тройку самых теплых дней за историю наблюдений

    Стало известно, зачем риелторы размещают объявления о несуществующих квартирах

    Российские военные нанесли массированный и семь групповых ударов по Украине за неделю

    Россиянам объяснили, для чего новогодние товары продают уже в октябре

    Новогодние витрины Москвы

    Россияне перечислили произведения, вселяющие веру в людей

    Фейк: Белоусов предложил ввести военное положение

    Вебкамщица в Москве жестоко расправилась с бывшим. Почему женщины убивают

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru