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    Российские военные нанесли массированный и семь групповых ударов по Украине за неделю

    Минобороны: ВС РФ нанесли семь групповых ударов по Украине за неделю

    Фото: РИА «Новости»

    Российские бойцы нанесли массированный и семь групповых ударов, поразили логические и телекоммуникационные центры Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

    Из строя вывели ряд объектов инфраструктуры украинских портов, которые обеспечивали хранение и распределение грузов военного назначения. В течение недели в стране поразили 15 сухогрузов, которые задействовали в поставках западного вооружения.

    Ранее стало известно, что ВС России освободили Варваровку и Николаевку в Харьковской области. Контроль над населенными пунктами установили подразделения группировки войск «Север».

    До этого в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» освободили 142 здания и уничтожили до 25 солдат ВСУ в Доброполье.

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