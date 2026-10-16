Российские военные нанесли массированный и семь групповых ударов по Украине за неделю

Минобороны: ВС РФ нанесли семь групповых ударов по Украине за неделю

Российские бойцы нанесли массированный и семь групповых ударов, поразили логические и телекоммуникационные центры Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Из строя вывели ряд объектов инфраструктуры украинских портов, которые обеспечивали хранение и распределение грузов военного назначения. В течение недели в стране поразили 15 сухогрузов, которые задействовали в поставках западного вооружения.

Ранее стало известно, что ВС России освободили Варваровку и Николаевку в Харьковской области. Контроль над населенными пунктами установили подразделения группировки войск «Север».

До этого в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» освободили 142 здания и уничтожили до 25 солдат ВСУ в Доброполье.