Фейк: внесение денег в банкомат начнут считать подозрительным поведением

В Сети распространились сообщения о том, что внесение денег через банкоматы начнут автоматически считать подозрительным поведением. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В соцсетях и телеграм-каналах появились посты о том, что банки якобы готовятся к рекордным блокировкам карт россиян после новых требований ЦБ, ФНС и Росфинмониторинга. По данным неких инсайдеров, любое пополнение счета с помощью наличных начнут помечать отдельным предупреждением.

Авторы постов добавили, что банк будет сравнивать внесенную сумму с официальными доходами клиента, историей операций и обычным движением денег по счету. Под проверку могут попасть даже небольшие внесения, если клиент повторяет их регулярно.

Если операции будут повторяться, то счет гражданина могут временно заблокировать до тех пор, пока не завершится проверка. Информацию одновременно будут передавать в ФНС и Росфинмониторинг, после чего налоговая сможет потребовать объяснить не только последнее пополнение, но и происхождение имущества за предыдущие годы.

Также в текстах рассказали, что крупнейшие банки уже занимаются перестройкой системы контроля и готовят новые шаблоны запросов клиентам. Нововведения запустят до конца года, после чего свободно вернуть накопленные сбережения в банковскую систему без документов станет значительно сложнее.

Правда

На самом деле внесение наличных через банкомат не считается подозрительной операцией. В правилах и рекомендациях отмечается, что подозрение могут вызвать конкретные сочетания обстоятельств. Например, к таким относятся крупные или многократные пополнения с быстрым переводом денег за рубеж.

Согласно официальному сообщению Центробанка от 21 мая 2026 года «Банки усилят контроль источников денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных», речь идет именно о крупных суммах и операциях с признаками возможной незаконной деятельности, а не о каждом внесении денег через банкомат.

В опубликованных в соцсетях постах реальные полномочия банков по проверке подозрительных операций выдавались за новую всеобщую систему, которая якобы начнет считать подозрительным любое внесение наличных. При этом действия финорганизаций определяются ЦБ № 11-МР от 9 сентября 2025 года.

Так, банкам рекомендуется обращать повышенное внимание на внесение наличных на собственный счет, если сумма существенно превышает известный банку среднемесячный доход клиента. Настороженно относиться призывают и к другим обстоятельствам, например, внесению наличных третьим лицом без понятной связи с владельцем счета.

Если банк выявит соответствующие признаки, то он имеет право запросить дополнительные сведения и документы, изучить операцию и пересмотреть уровень риска клиента.

Информация о «рекордных блокировках» в постах тоже ничем не подтверждается. Финансовые организации могут запрашивать документы о происхождении денег, но это не новая обязанность всех граждан при каждом пополнении счета.

Неверным является и утверждение о том, что «даже простое внесение денег через банкомат будет автоматически считаться подозрительным». В перечень признаков возможного мошенничества Центробанк включил критерий, связанный с внесением наличных, но он касается конкретной ситуации: когда используется токенизированная (то есть цифровая) карта, а владелец счета за предыдущие сутки совершил трансграничный перевод физическому лицу на сумму больше 100 тысяч рублей.

Авторы постов, удалившие эти условия, превратили специальное правило в вымышленный запрет на обычные пополнения. Это описывается в пункте 1.11 приказа Банка России «Об установлении признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента» от 05.11.2025 года.

Дополнительные примеры подозрительных схем с крупными суммами также можно найти в методических рекомендациях регулятора № 1-МР от 20 мая 2026 года. Документ касается определения источников наличных денежных средств и признакам, которые вызывают подозрения.

Например, в ЦБ описали для физического лица такое сочетание признаков: внесение на счет не менее пяти миллионов за 30 дней при высокой доле наличных в общем объеме поступлений и последующий перевод значительной части этих денег за границу в короткий срок.

Подозрительным также считается, когда клиент сделал как минимум 10 внесений наличных по 100 тысяч рублей и более в течение 30 дней, после которых существенная часть внесенных средств быстро переводится за рубеж.

В данных случаях идет речь о сочетаниях факторов риска, а не об универсальных порогах. В итоге суммы ниже указанных не исключают проверку, а их превышение не означает автоматическую блокировку.

Не подтверждается и тезис о том, что каждое пополнение начнут отмечать отдельным предупреждением. В публикациях не привели ни названия документа, ни номера, ни ссылки на пункт, устанавливающий такое требование.

Также стоит отметить, что анализ операции и признание ее подозрительной — разные вещи. Банки действительно могут оценивать, насколько транзакции соответствуют профилю клиента. Также они могут задавать вопросы, если посчитают неочевидным экономический смысл или происхождение денег.

Тем не менее, это не означает, что каждое пополнение через банкомат начнет считаться нарушением или основанием для ограничений.

Повторяемость операций сама по себе не равняется автоматической блокировке. Росфинмониторинг рассматривает как разные действия замораживание средств по специальным основаниям и отказ в проведении конкретной операции при подозрениях в отмывании денег либо непредставлении запрошенных документов.

Авторы постов в соцсетях смешивают эти понятия и описывают его как блокировку.

Также недостоверным оказалось и утверждение об обязательной одновременной передаче сведений после повторного пополнения. В банковской сфере действительно существуют меры для борьбы с отмыванием денег, но они не соответствуют описанной в постах цепочке «внес наличные — сообщение сразу в два ведомства — проверка всего имущества».

Разными категориями являются и информация о наличии счета и сведения о движении денег. По данным ФНС, банки сообщают об открытии, закрытии и изменении реквизитов счетов, однако это не означает, что налоговая автоматически получает данные о каждом пополнении

ФНС разграничивает информацию о счетах и о движении средств по ним. Это не означает, что налоговая вообще не может получать банковские сведения в предусмотренных законом случаях.

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