Саша Савельева и Кирилл Сафонов объявили о разводе после 17 лет брака

Певица Саша Савельева и актер Кирилл Сафонов решили расторгнуть брак спустя 17 лет совместной жизни. О решении супруги сообщили в совместном видео, опубликованном в личных блогах.

Савельева объяснила, что расставание может стать способом сохранить то ценное, что осталось между людьми.

«Бывает такая история: если люди хотят сохранить то, что у них есть сейчас, они разводятся», — сказала певица.

Савельева и Сафонов сыграли свадьбу 17 апреля 2010 года, у пары есть общий ребенок — семилетний сын Леон. Также у Сафонова есть 31-летняя дочь Анастасия от первого брака.

Ранее Савельева призналась, что регулярно проводит косметологические процедуры, но не прибегает к помощи пластических хирургов. Певица указала на важность сохранения психологического здоровья, назвав его ключевым фактором.