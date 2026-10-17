Стало известно, зачем риелторы размещают объявления о несуществующих квартирах

Недобросовестные агентства недвижимости размещают объявления о продаже квартир по заниженным ценам, чтобы собирать контакты потенциальных покупателей и впоследствии предлагать им свои услуги. Об этом 360.ru рассказал эксперт по недвижимости Владимир Шмелев.

По его словам, посредники копируют фотографии реальных квартир и публикуют предложения по ценам значительно ниже рыночных. Заинтересовавшиеся покупатели звонят по объявлению, после чего их номера попадают в базу агентства.

«Для чего делаются фальшивые объявления? Это понятие так называемой лидогенерации», — пояснил Шмелев.

Эксперт рассказал, что иногда на звонки по таким объявлениям никто не отвечает. Однако номера звонивших сохраняют и передают сотрудникам агентства, которые затем начинают предлагать им другие квартиры.

В других случаях потенциальному покупателю сообщают, что интересующий его объект уже недоступен.

«Вот вы звонили по квартире в Бутово за 11 миллионов, этого варианта уже, к сожалению, нет. Но есть другие от 14. Давайте мы вам будем подбирать», — привел пример Шмелев.

Как риелторы используют искусственный интеллект для создания фальшивых объявлений и как защититься собственникам квартир — в материале 360.ru.