Фейк: Белоусов предложил ввести военное положение

В Сети появилось видео, на кадрах которого глава Минобороны Андрей Белоусов якобы предложил ввести военное положение в стране. Однако оно оказалось ложным.

Фейк

Некоторые телеграм-каналы и паблики распространили видео, на котором министр обороны России Андрей Белоусов якобы сообщает о необходимости введения военного положения.

Правда

На самом деле речь идет о дипфейке. Оригинальное видео сняли два года назад на заседании по безопасности приграничных территорий. Ни о каком военном положении министр обороны не говорил.

Белоусов заслушал доклады своего заместителя и командующих группировками о ситуации на фронте и мерах по своевременному снабжению войск. Военные обсуждали поставки вооружения, военной и спецтехники, а также вопросы материально-технического, медицинского и инженерного обеспечения.

В информационном пространстве регулярно появляются дипфейки, разнообразные поддельные видео- и аудиоматериалы, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта. Частота их появления в социальных сетях и мессенджерах стала устойчивой тенденцией.

Задача таких материалов состоит не в передаче достоверной информации, а в целенаправленном воздействии на массовое сознание. Они призваны дестабилизировать общественную обстановку, спровоцировать рост социальной напряженности и посеять сомнения в достоверности официальных заявлений.

Показательно, что авторы поддельного видео в TikTok снабдили его подписью, в которой прямо указано: «Информация сгенерирована посредством ИИ и может представлять нерелевантные результаты».

То есть формальное предупреждение о генеративном происхождении контента присутствует, однако сам ролик при этом подается как достоверный. Ролик уже удалили из общего доступа.

Таким образом, информация о том, что глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что хочет ввести военное положение, недостоверна.

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