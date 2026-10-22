Использование постера «Иди и смотри» на лонгсливе — это перебор и глумление над памятью погибших в годы Великой Отечественной войны. Скандал, который разгорелся вокруг клипа Егора Крида, прокомментировала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина .

По ее словам, таким образом под различными «креативами» пытаются скрыть одно из самых страшных преступлений в истории человечества.

«Сегодня лонгсливы, попытки провести концерты фаната Гитлера в городе, пережившем блокаду, а уже завтра будут продавать шоколадки с лицами замученных детей из Хатыни, Дахау, Собибора. Все это будет продолжаться: идеологи кампании по обнулению исторической памяти не остановятся ни на секунду, слишком много вложено средств и усилий. Государству нужно это осознать и пресекать любые подобные действия на корню», — подчеркнула Екатерина Мизулина.

Ранее певец Егор Крид извинился за лонгслив с героем ленты. Артист отметил, что никого не хотел обидеть.