«Это глумление над памятью»: Мизулина — о клипе Крида, где он снялся в провокационном лонгсливе
Мизулина прокомментировала скандал с лонгсливом в клипе Егора Крида
Использование постера «Иди и смотри» на лонгсливе — это перебор и глумление над памятью погибших в годы Великой Отечественной войны. Скандал, который разгорелся вокруг клипа Егора Крида, прокомментировала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
По ее словам, таким образом под различными «креативами» пытаются скрыть одно из самых страшных преступлений в истории человечества.
«Сегодня лонгсливы, попытки провести концерты фаната Гитлера в городе, пережившем блокаду, а уже завтра будут продавать шоколадки с лицами замученных детей из Хатыни, Дахау, Собибора. Все это будет продолжаться: идеологи кампании по обнулению исторической памяти не остановятся ни на секунду, слишком много вложено средств и усилий. Государству нужно это осознать и пресекать любые подобные действия на корню», — подчеркнула Екатерина Мизулина.
Ранее певец Егор Крид извинился за лонгслив с героем ленты. Артист отметил, что никого не хотел обидеть.