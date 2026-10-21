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    В России предложили увеличить штраф за езду без прав до 30 тысяч рублей

    ТАСС: в кабмине РФ одобрили ужесточающий наказание за езду без прав законопроект

    Фото: РИА «Новости»

    Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу МВД об ужесточении наказания за управление автомобилем без водительского удостоверения. Об этом сообщил ТАСС источник в кабмине.

    Законопроект предусматривает увеличение штрафа за езду без прав или с просроченным удостоверением с нынешних 5–15 тысяч до 15–30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителям будет грозить взыскание в размере 30–50 тысяч рублей.

    Скидка в 25% при оплате штрафа в течение 30 дней на новые санкции распространяться не будет. Изменения планируют внести в Кодекс об административных правонарушениях.

    В пояснительной записке к проекту отмечается рост числа аварий с участием водителей, не имеющих права управлять транспортом, и количества погибших в таких ДТП. Ежегодно более 12 тысяч человек привлекают к ответственности за езду без прав три раза и более.

    Новые меры не затронут водителей, которые садятся за руль после лишения удостоверения. Для них уже предусмотрели более строгие санкции, в том числе уголовную ответственность.

    Ранее в МВД напомнили, как вернуть водительские права после лишения.