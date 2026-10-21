В России предложили увеличить штраф за езду без прав до 30 тысяч рублей

ТАСС: в кабмине РФ одобрили ужесточающий наказание за езду без прав законопроект

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу МВД об ужесточении наказания за управление автомобилем без водительского удостоверения. Об этом сообщил ТАСС источник в кабмине.

Законопроект предусматривает увеличение штрафа за езду без прав или с просроченным удостоверением с нынешних 5–15 тысяч до 15–30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителям будет грозить взыскание в размере 30–50 тысяч рублей.

Скидка в 25% при оплате штрафа в течение 30 дней на новые санкции распространяться не будет. Изменения планируют внести в Кодекс об административных правонарушениях.

В пояснительной записке к проекту отмечается рост числа аварий с участием водителей, не имеющих права управлять транспортом, и количества погибших в таких ДТП. Ежегодно более 12 тысяч человек привлекают к ответственности за езду без прав три раза и более.

Новые меры не затронут водителей, которые садятся за руль после лишения удостоверения. Для них уже предусмотрели более строгие санкции, в том числе уголовную ответственность.

Ранее в МВД напомнили, как вернуть водительские права после лишения.