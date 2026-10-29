Юрист Хамиский напомнил о компенсации за каждый день задержки зарплаты

За каждый день задержки зарплаты работнику положена компенсация. Об этом сообщает RT .

Нарушение возникает уже на следующий день после установленного срока выплаты. Минимальная компенсация составляет 1/150 действующей ключевой ставки Банка России от невыплаченной суммы за каждый день задержки, включая день погашения долга, пишет АБН24.

Юрист Александр Хамиский пояснил, что финансовые трудности компании и отсутствие денег на счетах не освобождают работодателя от ответственности. За просрочку предусмотрены штрафы, а в некоторых случаях — уголовное наказание.

Чтобы подтвердить нарушение, нужно сохранить трудовой договор, расчетные листки, банковские выписки и переписку с работодателем. Если зарплату не выплачивают, можно обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.

Если задержка превышает 15 дней, работник в предусмотренных законом случаях вправе письменно предупредить работодателя и приостановить работу до выплаты долга. На этот период за ним сохраняется средний заработок. Право на приостановку предусмотрено статьей 142 Трудового кодекса РФ, но для некоторых категорий работников действуют исключения.