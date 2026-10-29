Юрист Хамиский напомнил о компенсации за каждый день задержки зарплаты
За каждый день задержки зарплаты работнику положена компенсация. Об этом сообщает RT.
Нарушение возникает уже на следующий день после установленного срока выплаты. Минимальная компенсация составляет 1/150 действующей ключевой ставки Банка России от невыплаченной суммы за каждый день задержки, включая день погашения долга, пишет АБН24.
Юрист Александр Хамиский пояснил, что финансовые трудности компании и отсутствие денег на счетах не освобождают работодателя от ответственности. За просрочку предусмотрены штрафы, а в некоторых случаях — уголовное наказание.
Чтобы подтвердить нарушение, нужно сохранить трудовой договор, расчетные листки, банковские выписки и переписку с работодателем. Если зарплату не выплачивают, можно обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.
Если задержка превышает 15 дней, работник в предусмотренных законом случаях вправе письменно предупредить работодателя и приостановить работу до выплаты долга. На этот период за ним сохраняется средний заработок. Право на приостановку предусмотрено статьей 142 Трудового кодекса РФ, но для некоторых категорий работников действуют исключения.