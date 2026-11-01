Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды

С 1 апреля 2027 года социальные пенсии планируют проиндексировать на 6,8%. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель президиума «Союза пенсионеров России» (СПР) Валерий Рязанский.

По его словам, повышение коснется тех, кому не хватает стажа или баллов для обычной страховой пенсии, а также людей с инвалидностью, включая детей-инвалидов и инвалидов с детства. Индексация затронет и пенсии детей, потерявших кормильца.

Страховые пенсии в 2027 году вырастут в два этапа. Сначала их проиндексируют на уровень инфляции — 6,8%, а затем дополнительно на 3,3% по темпу роста зарплат.

Ранее доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова рассказала, кто может оформить срочную пенсионную выплату в России.