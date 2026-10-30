Россиянам рассказали, кто может получить срочную пенсионную выплату

Доцент Кутарова: срочную пенсионную выплату выдают только после 15 лет стажа

Срочную пенсионную выплату могут оформить граждане с пенсионными накоплениями, которые достигли установленного возраста, имеют не менее 15 лет страхового стажа и как минимум 30 пенсионных баллов. Об этом заявила доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова в беседе с РИА «Новости» .

Пенсионные накопления выплачивают тремя способами: срочной выплатой, разовой суммой либо накопительной пенсией. Выбор зависит от объема сбережений и причин для их назначения.

«Срочная пенсионная выплата полагается мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет, имеющим минимальный страховой стаж не менее 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент (пенсионные баллы) не менее 30», — сказала Кутарова.

По ее словам, пенсионные накопления складываются за счет участия в программе госсофинансирования, добровольных взносов гражданина или работодателя, а также средств маткапитала, направленных на накопительную пенсию.