Почти 37% действующих договоров накопительного страхования жизни в России оформлены в пользу детей

Почти 37% действующих договоров накопительного страхования жизни (НСЖ) в России оформлены в пользу детей. Об этом сообщил финансовый консультант Марина Новикова в беседе с АБН24 .

Родители используют такие программы, чтобы сформировать капитал к совершеннолетию ребенка, в том числе на образование и покупку жилья. Средний срок накопления составляет 8–9 лет, а средний возраст ребенка на момент заключения договора — восемь лет.

«Гарантированная доходность обычно ниже, чем по вкладу, а гибкость — ниже, чем у ИИС или ПДС. Взносы и срок, как правило, фиксируются в договоре. При этом полис в пользу ребенка позволяет сформировать целевой капитал к совершеннолетию, а при соблюдении условий договора родители могут претендовать на социальный налоговый вычет», — пояснила Новикова.

Родитель обычно выступает страхователем и вносит взносы, а ребенок является застрахованным лицом. При дожитии ребенка до окончания срока договора выплату получает он либо указанный в договоре выгодоприобретатель.

Среди главных рисков специалист назвала досрочное расторжение договора: в первые годы выкупная сумма часто равна нулю или существенно меньше внесенных взносов. Новикова советует заранее уточнить график взносов, гарантированную сумму, перечень страховых случаев и налоговые последствия.