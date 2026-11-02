Юрист Жигомпар рассказала о праве женщин в декрете на алименты на себя

Женщины в декретном отпуске могут получать алименты от супруга или бывшего мужа не только на ребенка, но и на собственное содержание. Об этом Life.ru рассказала юрист Анастасия Жигомпар.

Право на содержание сохраняется до достижения общим ребенком трех лет при условии, что мать состояла в зарегистрированном браке с отцом. Алименты назначаются исключительно в твердой денежной сумме с учетом доходов плательщика и прожиточного минимума в регионе. Если мать ухаживает за несовершеннолетним с инвалидностью, выплаты могут быть назначены до 18 лет, а при уходе за инвалидом с детства I группы — бессрочно.

Юрист подчеркнула, что государственные пособия не мешают взысканию алиментов с отца, так как это разные виды поддержки. Выплаты могут устанавливаться через нотариальное соглашение или суд. Взыскание прекращается, если женщина в этот период вступает в новый брак.