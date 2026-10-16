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    Юрист Китаев назвал иски о возврате подарков после расставания неперспективными

    Взыскать с бывшего партнера деньги за подарки затруднительно из-за безвозмездного характера дарения и сложностей с доказательствами. Об этом рассказал юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Сергей Китаев, сообщает «Москва 24».

    Поводом стала история москвички: по данным СМИ, бывший молодой человек через суд потребовал возместить стоимость вещей, купленных для нее за год отношений. В список вошли мягкая игрушка, бумага A4, питьевая вода и шоколадные конфеты. Он также включил в требования госпошлину за подачу иска — 4 000 рублей.

    Китаев пояснил, что покупка вещей для партнера по своей правовой природе относится к дарению. Даритель передает их безвозмездно и не ожидает ничего взамен. По мнению юриста, суд не примет подобный иск к рассмотрению, а ответчик не понесет расходов, в том числе на госпошлину.

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