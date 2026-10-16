Юрист Китаев назвал иски о возврате подарков после расставания неперспективными

Взыскать с бывшего партнера деньги за подарки затруднительно из-за безвозмездного характера дарения и сложностей с доказательствами. Об этом рассказал юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Сергей Китаев, сообщает « Москва 24 ».

Поводом стала история москвички: по данным СМИ, бывший молодой человек через суд потребовал возместить стоимость вещей, купленных для нее за год отношений. В список вошли мягкая игрушка, бумага A4, питьевая вода и шоколадные конфеты. Он также включил в требования госпошлину за подачу иска — 4 000 рублей.

Китаев пояснил, что покупка вещей для партнера по своей правовой природе относится к дарению. Даритель передает их безвозмездно и не ожидает ничего взамен. По мнению юриста, суд не примет подобный иск к рассмотрению, а ответчик не понесет расходов, в том числе на госпошлину.